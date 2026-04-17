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17 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin presenta un libro que recorre 150 años de historia galesa en la Patagonia

La actividad será el 29 de abril en el Museo del Molino e incluirá la presentación de “Aún estamos aquí”, una obra con fotografías de Marcos Zimmermann que retrata la identidad y el legado de la comunidad galesa en la región.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, en conjunto con la Asociación Galesa de Trevelin, invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Aún estamos aquí. Los galeses en la Patagonia, un siglo y medio de historia”, editado por la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn y que cuenta con imágenes del destacado fotógrafo Marcos Zimmermann.

 

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril a las 19 horas en el Museo del Molino, ubicado en Molino Viejo 488 de la localidad de Trevelin.

 

 

 

Esta publicación acompaña la muestra que permanecerá expuesta en el museo desde el 24 de abril hasta el 10 de mayo de 2026, y contiene una serie de fotografías de la comunidad galesa, que fueron expuestas en Londres y Cardiff en 2015, en el marco del Sesquicentenario de la llegada de los pioneros galeses a la región.

 

La propuesta invita a vecinos y visitantes a acercarse a la historia, la identidad y el legado de la comunidad galesa en la Patagonia, a través de un registro visual y documental de gran valor cultural.

 

 

 

R.G.

 

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