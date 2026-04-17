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Por Redacción Red43

Tragedia en la montaña: un escalador brasileño se descompensó y murió frente a su esposa

Nada pudieron hacer los equipos de rescate pese a llegar rápidamente al lugar. La pareja realizaba una caminata por el Cerro Centinela.
Por Redacción Red43

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Este jueves, a las 16:20 horas, la brigada de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura recibió el alerta de una pareja de turistas brasileños que realizaba una caminata por el Cerro Centinela. El hombre manifestaba no sentirse bien y se desplomó en el lugar. Pese a los intentos de reanimación, murió en el lugar. Murió frente a su esposa.

 

Los equipos llegaron cerca de las 17 horas y encontraron a una paramédica que ya realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El personal continuó con los primeros auxilios siguiendo los protocolos establecidos para intervenciones en zonas agrestes.

 

Al arribar el médico al lugar, se constató que el turista ya no presentaba signos vitales. La noticia enlutó el operativo que, hasta ese momento, había trabajado contrarreloj para asistirlo.

 

A las 21 horas se procedió a la evacuación y traslado del cuerpo hasta la morgue del hospital local, completando así un operativo que se extendió por casi cinco horas en terreno de montaña.

 

Del procedimiento participaron personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, el Hospital Óscar Arraiz, Parques Nacionales y la Brigada de Rescate en Zonas Agrestes (BRZA).

 

 

 

 

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