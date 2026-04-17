90 puntos de sutura tras ser engañado por una “viuda negra” que lo apuñaló y lo dejó en la bañera

La Justicia resolvió en las últimas horas que Camila Ayelén Rolón Vargas continúe detenida con prisión preventiva, acusada de protagonizar un violento ataque contra un hombre al que habría drogado previamente con somníferos en un hecho que tuvo como escenario la ciudad de Ushuaia.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo del juez Sergio Pepe, quien dictó el procesamiento por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. Además, se dispuso un embargo por 15 millones de pesos sobre los bienes de la imputada que actuó al estilo de una “viuda negra”.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de marzo en una vivienda de calle Pontón Río Negro al 800. Según la denuncia, la víctima, Abel Jesús Asencio Panichine (31), había acudido al domicilio tras acordar un encuentro. Allí compartieron una cerveza, tras lo cual comenzó a sentirse somnoliento hasta perder el conocimiento.

Horas después, despertó en una bañera, cubierto de sangre y con múltiples heridas cortantes en el cuerpo. Logró salir a la vía pública y pedir ayuda, siendo trasladado al Hospital Regional Ushuaia, donde recibió cerca de 90 puntos de sutura.

La investigación permitió reconstruir el ataque pese a la falta de recuerdos de la víctima. Durante un allanamiento, la Policía halló ropa ensangrentada en el domicilio de Rolón, además de registros fílmicos que la muestran descartando elementos en contenedores de basura.

La imputada intentó desligarse del hecho responsabilizando a un tercero, pero esa versión fue descartada por la Justicia al comprobarse que nadie más ingresó a la vivienda. El juez consideró clave el estado de indefensión de la víctima, quien habría sido previamente sedado, lo que agrava la calificación del delito.

Además, la causa expone un dato que vuelve aún más inquietante el caso: Rolón ya contaba con un antecedente grave en 2017, cuando fue detenida por suministrarle cocaína a su hija de un año.

En este nuevo episodio, también se detectaron indicios de consumo de estupefacientes en la vivienda, por lo que interviene de manera paralela la Justicia Federal. Mientras avanza la causa, la acusada continuará detenida ante el riesgo de fuga y posible intimidación hacia la víctima.

Texto y foto: Crónicas Fueguinas.