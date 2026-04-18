La UNPSJB abre inscripciones para la Diplomatura Universitaria en Cannabis

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció el inicio de la Diplomatura Universitaria en Cannabis: Salud, Derecho, Producción y Gestión. El programa académico comenzará en mayo de 2026 y tendrá una duración de ocho meses.

El cursado se realizará bajo una modalidad híbrida, que combina instancias virtuales y presenciales, con el objetivo de facilitar el acceso a estudiantes y profesionales de diferentes regiones.

El plan de estudios contempla un abordaje interdisciplinario sobre la temática, dividido en los siguientes ejes:

Salud y Cannabis Sativa.

Derecho y Cannabis Sativa.

Producción y Cannabis Sativa.

Taller práctico de cultivo y extracción.

La propuesta está destinada a profesionales, técnicos, estudiantes avanzados y público en general con interés en el marco normativo, los usos medicinales y los procesos productivos del cannabis.

Inscripciones

Las preinscripciones se encuentran abiertas. Para obtener información adicional, los interesados pueden escribir al correo electrónico diplomaturaencannabisesquel@gmail.com. El formulario de registro se encuentra disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.







M.G