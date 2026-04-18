Comodoro Rivadavia: detienen a dos hombres por un robo en un supermercado

Dos hombres fueron detenidos este viernes por la noche tras ingresar al predio del supermercado Jumbo, ubicado en la Avenida Ducós, en Comodoro Rivadavia. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Seccional Primera.

El hecho se registró a las 21:18 horas, cuando el personal de seguridad del establecimiento alertó a la policía tras observar a dos individuos sustrayendo mercadería de un sector exterior del depósito. Para ingresar al predio, los sujetos treparon un portón de tres metros de altura, ocasionando daños en la estructura.

Al notar la llegada del móvil policial, ambos intentaron abandonar el lugar. Uno de los implicados, identificado como R.D.C. (42), fue interceptado antes de que lograra saltar el portón. El segundo implicado, R.N.C. (25), huyó hacia la Avenida Ducós, siendo capturado posteriormente en las inmediaciones del Complejo Las Torres tras una persecución a pie efectuada por un efectivo policial.

Tras la detención, el subgerente de ventas del establecimiento constató el faltante de 13 envases de yogurt, los cuales fueron recuperados. En el lugar intervino personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el portón dañado.

La causa fue caratulada preventivamente como hurto agravado por escalamiento en concurso con daños. Según informó la Fiscalía y la Oficina Judicial, ambos sujetos permanecerán detenidos hasta la audiencia de control de detención.







M.G