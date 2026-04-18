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18 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Nicolás Aused presenta su libro "La Tardanza" en la Biblioteca Tolkeyen

Esta noche de sábado 18 de abril, a partir de las 20:00 horas. El autor estará acompañado por artistas locales en una propuesta que integra literatura, música, teatro y artes visuales.
Por Redacción Red43

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Esta noche, la Biblioteca Popular Tolkeyen será el escenario de la presentación del libro "La Tardanza", escrito por Nicolás Aused y publicado por la editorial Facón Grande Libros.

 

El evento, programado para las 20:00 horas en la sede de la biblioteca ubicada en la calle Malvinas Argentinas 1850 de Esquel, propone un encuentro interdisciplinario para dar a conocer la nueva obra del autor.

 

Una propuesta interdisciplinaria

La presentación no se limitará a la lectura de la obra, sino que contará con la participación de diversos artistas invitados que acompañarán la velada:

 

Música: La jornada contará con la presencia de Alun Lloyd en guitarra.

 

Teatro: Se sumarán al evento los integrantes del grupo de teatro "Picaporte".

 

Artes Visuales: La presentación contará con el acompañamiento de la artista María Victoria Palmeri, quien expondrá sus cuadros.

 

Se invita a la comunidad a participar de este evento cultural que busca difundir la literatura regional mediante una puesta en escena colectiva.


M.G

 

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