Nicolás Aused presenta su libro "La Tardanza" en la Biblioteca Tolkeyen

Esta noche, la Biblioteca Popular Tolkeyen será el escenario de la presentación del libro "La Tardanza", escrito por Nicolás Aused y publicado por la editorial Facón Grande Libros.

El evento, programado para las 20:00 horas en la sede de la biblioteca ubicada en la calle Malvinas Argentinas 1850 de Esquel, propone un encuentro interdisciplinario para dar a conocer la nueva obra del autor.

Una propuesta interdisciplinaria

La presentación no se limitará a la lectura de la obra, sino que contará con la participación de diversos artistas invitados que acompañarán la velada:

Música: La jornada contará con la presencia de Alun Lloyd en guitarra.

Teatro: Se sumarán al evento los integrantes del grupo de teatro "Picaporte".

Artes Visuales: La presentación contará con el acompañamiento de la artista María Victoria Palmeri, quien expondrá sus cuadros.

Se invita a la comunidad a participar de este evento cultural que busca difundir la literatura regional mediante una puesta en escena colectiva.





M.G