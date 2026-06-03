Selección Argentina: Scaloni probó un primer once en Kansas con varias ausencias

El cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, llevó adelante una práctica sin la presencia de piezas fundamentales en la columna vertebral del equipo. Entre los jugadores que no participaron del fútbol estuvieron Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lionel Messi y Julián Álvarez. Si bien el entrenador dispuso un 11 inicial, el cuerpo técnico aclaró que no se trata de un equipo que "pique en punta" para el Mundial, sino de un boceto para comenzar a evaluar variantes.

La sorpresa de Nicolás Capaldo

La principal novedad en el equipo titular durante el ensayo fue la inclusión de Nicolás Capaldo. El jugador del Hamburgo, quien integra el grupo de siete futbolistas adicionales que acompañan al plantel, comparte junto a Agustín Giay la particularidad de ser los únicos en esa nómina que mantienen una mínima posibilidad de ingresar a la Copa del Mundo si se confirma la baja de Gonzalo Montiel por su desgarro.

Dinámica de la práctica

El entrenamiento comenzó con trabajos de gimnasio y luego se trasladó al campo de juego, donde los futbolistas realizaron ejercicios de velocidad, coordinación y técnica. Posteriormente, el grupo llevó a cabo trabajos tácticos de 11 contra 0, seguidos por un ensayo futbolístico de 40 minutos.

El once que paró Scaloni en el inicio de la jornada fue:

Gerónimo Rulli

Nicolás Capaldo

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giuliano Simeone

Lautaro Martínez

Thiago Almada

M.G