Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino

La noticia de la muerte de Indio Solari se conoció este viernes 5 de junio y provocó una profunda conmoción entre seguidores, músicos y referentes de la cultura argentina. El artista falleció en su domicilio de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, según trascendió en las primeras horas de la mañana. De acuerdo con la información difundida, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari, fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Su recorrido artístico trascendió el ámbito musical y se convirtió en un fenómeno social que marcó a varias generaciones.

El nacimiento de un fenómeno popular

En la década de 1970, junto a Skay Beilinson, fundó la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la ciudad de La Plata. Con una identidad artística propia y una relación poco convencional con los medios masivos, el grupo construyó un vínculo singular con su público.

Durante su trayectoria, Los Redondos editaron discos que se transformaron en obras de referencia dentro del rock argentino, entre ellos Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito. La banda se disolvió en 2001, cerrando uno de los capítulos más importantes de la música nacional.

Su etapa solista y el vínculo con sus seguidores

Tras algunos años de silencio artístico, Solari regresó en 2004 con su proyecto junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. A lo largo de esa etapa lanzó trabajos como El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte.

Su último recital masivo tuvo lugar en Olavarría en 2017, una presentación que reunió a cientos de miles de personas y volvió a demostrar la magnitud de su convocatoria. Después de aquella etapa, concentró su actividad en grabaciones, publicaciones y proyectos desarrollados a distancia.

La lucha contra el Parkinson

En 2016, el músico confirmó públicamente que padecía Enfermedad de Parkinson, una condición que con el paso de los años modificó su vida cotidiana y su actividad artística. Finalmente, en 2023 anunció su retiro definitivo de los escenarios, aunque continuó participando de iniciativas musicales y proyectos virtuales.

Meses atrás había atravesado una internación para controles médicos vinculados a su estado de salud, de la que recibió el alta luego de que los estudios descartaran complicaciones mayores.

Un legado que seguirá vigente

La muerte de Indio Solari representa la despedida de un artista que construyó una obra inmensa y una relación difícil de comparar con su público. Sus canciones, sus letras y su influencia cultural forman parte de la historia del rock argentino y continuarán presentes en nuevas generaciones que seguirán encontrando en su música una forma de identidad y expresión.

O.P.