Scaloni prueba variantes: doble nueve y nuevo esquema para enfrentar a Honduras

Durante el tercer entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas, Lionel Scaloni realizó cambios en la formación titular en comparación con su primer ensayo, mostrando indicios de la estrategia que podría implementar este sábado frente a Honduras.

Cambios y ajustes tácticos

Ante la presencia de varios jugadores lesionados, el cuerpo técnico introdujo modificaciones en el esquema y en los nombres propios:

- Rotación en defensa: Agustín Giay ocupó el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo, ya que el cuerpo técnico evalúa a ambos para cubrir esa posición debido a las bajas de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

- Variante en ataque: José Manuel López ingresó en la ofensiva en reemplazo de Giuliano Simeone.

- Esquema de juego: El equipo mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2.

- Nueva configuración: Con este esquema, Rodrigo De Paul se ubicó por la derecha, Thiago Almada por la izquierda y se estableció un doble cinco conformado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

- Apuesta ofensiva: En una decisión poco frecuente para el entrenador, se alineó una dupla de ataque compuesta por José Manuel López y Lautaro Martínez.

Posible formación para el amistoso

Aunque aún no hay una confirmación oficial, el once que probó el entrenador durante la última práctica fue: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

Las dudas principales para el encuentro del sábado residen actualmente en la disputa por el lateral derecho entre Giay y Capaldo, y la elección en el frente de ataque entre Simeone y López.





M.G

