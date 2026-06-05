Inversión y empleo: el plan de la Provincia y empresarios para Chubut

El gobernador Ignacio Torres encabezó en Rawson la jornada Competitividad, Inversión y Desarrollo Productivo para Chubut, un encuentro institucional que reunió a los principales ministros de su gabinete, legisladores y a representantes de las cámaras de comercio y empresarias de toda la provincia, nucleadas en la Federación Empresaria del Chubut.

Durante el encuentro, desarrollado en la Casa de Gobierno, se repasaron medidas de alivio fiscal y proyectos estratégicos como la millonaria inversión de Pan American Energy en Cerro Dragón bajo el régimen RIGI, el desarrollo del primer hotel cinco estrellas de Chubut y un plan de obras viales y portuarias esenciales para la producción.

Al evaluar el escenario económico actual, el mandatario provincial reconoció que existen variables macroeconómicas que han mejorado, mientras que otras todavía generan destrucción de empleo y enfrían la economía a un nivel donde el empleado de comercio, el comerciante, el taxista, el trabajador estatal y muchos otros sectores sienten que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Ante este panorama, el gobernador advirtió que frente a eso hay que tomar medidas coyunturales, sin perder de vista lo estratégico a mediano y largo plazo, que es fomentar el desarrollo, dar todas las discusiones necesarias y hacerlo siempre de cara a la ciudadanía.

En materia económica y fiscal, el titular del Ejecutivo chubutense remarcó la importancia de acompañar el crecimiento privado para garantizar el sostenimiento de las arcas públicas. Torres insistió en que cualquier provincia donde el sector privado no crezca está condenada al estancamiento. Por eso, para que haya más empleo y más inversión, hay que sacar el pie de encima a la producción, que es lo que venimos haciendo desde el inicio de esta gestión. Asimismo, el mandatario ponderó las normativas de promoción turística y residencial que ya captaron inversiones clave y concluyó que tenemos que hacer que el sector privado crezca para que el Estado pueda brindar mejores servicios y prestaciones. Ese es el camino para consolidar una provincia eficiente, confiable y con reglas claras, donde nunca más volvamos a ser el ejemplo de todo lo que estaba mal. Hoy Chubut recuperó confianza y es una provincia más eficiente para quien quiera venir a invertir.

Por su parte, el presidente de la federación empresaria, Carlos Lorenzo, valoró la apertura del Ejecutivo y la posibilidad de unificar los reclamos regionales en una mirada integrada de la provincia. Las cámaras suelen concentrarse en las necesidades específicas de cada región, pero cuando se trabaja de manera federada se pueden abordar los grandes temas que atraviesan a toda la provincia, señaló el dirigente empresarial, quien finalmente concluyó que tenemos muchos desafíos en común y lo más importante es la decisión política de abrir espacios de diálogo y trabajo conjunto con el sector privado, considerando los aportes que cada actor puede realizar para el desarrollo de Chubut.

EBW