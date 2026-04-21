Lanzan el programa "Escuelas que Separan" en Esquel

La gerenta de la Planta de Tratamientos de Residuos Urbanos de Esquel, Mariana López Rey, explicó que este proyecto se desprende de la ordenanza de generadores especiales sancionada en diciembre de 2024. Según indicó la funcionaria, el objetivo fundamental es entender que las instituciones educativas tienen un rol activo en cuanto a la educación y la formación, ya que los niños o adolescentes son grandes replicadores del mensaje y la información.

López Rey destacó que el programa busca consolidar lo educativo con la gestión operativa que se pretende para el futuro. "Queremos anunciar el lanzamiento de un programa que venimos trabajando y se materializa en este momento, que va a ir encadenado a una política pública municipal", señaló. Además, detalló que comenzarán con un núcleo de colegios a los que se les entregarán manuales educativos y operativos, brindando soporte desde el GIRSU con charlas y trazabilidad de los residuos generados. "A nosotros desde el operativo nos impacta positivamente por muchos lados en cuanto a tener trazabilidad y ajustar los sistemas de recolección, y desde lo educativo a nivel de concientización y educación ambiental", agregó.

Por su parte, el director Técnico Ambiental, Carlos Melendi, remarcó que esta iniciativa surge de una necesidad que tiene la ciudad de abordar temas ambientales urgentes. "Me sumo a este equipo que requiere de una urgencia de trabajar en conjunto por un bien comunado, la realidad es que no es solo una emergencia, sino una necesidad", afirmó. Melendi invitó a todas las instituciones, tanto municipales como privadas, a sumarse al programa contactándose al WhatsApp 2945 532987.

El programa incluye un fuerte componente de infraestructura, ya que el municipio entregará contenedores de un metro cúbico para las dos corrientes de residuos. El plan apunta a gestionar archivos en papel para su tratamiento en el centro de valorización y también el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Desde el área de Recolección de Residuos, Juan Pablo De Francesco señaló que la meta es obtener datos precisos sobre cantidades y frecuencias para optimizar los recursos municipales. "La idea es tener una trazabilidad que hoy lamentablemente no tenemos con respecto a las cantidades, a qué se genera", explicó. El objetivo final es lograr que el trabajo sea más operativo y permita recuperar la mayor cantidad de residuos posible.

Finalmente, Gabriela Formoso, desde la Coordinación de Proyectos, presentó una ficha de inscripción para alumnos interesados en la temática ambiental. Estos estudiantes recibirán capacitaciones y distintivos para actuar como referentes dentro de sus instituciones y barrios. "Tenemos que involucrarnos porque el tema de los residuos es algo transversal a todos", concluyó.

E.B.W.