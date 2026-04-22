Torres destraba pagos de PAMI para CABIN: ingresaron 280 millones de pesos

La situación financiera de CABIN, centro de referencia oncológica para toda la Patagonia Sur, se vio seriamente afectada en los últimos meses debido a demoras en los pagos por parte de PAMI. Ante la creciente dificultad, el Dr. Jorge Brugna mantuvo una comunicación directa con el gobernador Ignacio Torres, quien se comprometió a gestionar una solución inmediata.

“Le escribí al gobernador el miércoles para ponerlo al corriente de las dificultades y, pocos minutos después, me contestó. Me informó que tenía una reunión prevista con el ministro de Salud de la Nación y con autoridades de PAMI. Entre jueves y viernes recibimos poco más de 280 millones de pesos”, confirmó el director médico, calificando la gestión como "importantísima" para la operatividad de la institución.

Ante las versiones sobre posibles cortes de servicio, el Dr. Brugna fue enfático al desmentir cualquier interrupción en la atención a los pacientes. “En ningún momento CABIN dejó de atender a PAMI”, aseguró.

El especialista explicó que la disminución en el volumen de atención durante enero y febrero no respondió a una decisión de la clínica, sino a las trabas burocráticas del organismo: “PAMI empezó a generar problemas en la aceptación de prestaciones; no las autorizaba o tardaba demasiado, lo que obligaba a reprogramar turnos de una semana para el mes siguiente”.

En este sentido, el director reconoció la buena voluntad de la UGL local de PAMI, con quien mantienen un diálogo fluido a través de Vanessa Nieva, aunque aclaró que su margen de acción está estrictamente supeditado a las directivas de la central en Buenos Aires.

Si bien el pago de la deuda fue un alivio, desde la institución buscan ahora una solución estructural. El gobernador Torres informó al doctor Brugna que PAMI se comprometió a normalizar el flujo de fondos, pero también puso sobre la mesa la necesidad de una reunión para acordar prestaciones y aranceles.

Este es un punto crítico para CABIN, ya que presentaron una propuesta de actualización en diciembre de 2025, la cual sigue sin respuesta desde Buenos Aires. “Espero que esta gestión del Gobernador, como dirían en química, catalice este trámite que viene pendiente hace meses”, expresó Brugna.