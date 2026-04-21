Crece la morosidad en préstamos digitales

El endeudamiento de las familias argentinas muestra señales de alerta tras conocerse el fuerte incremento en la morosidad de los créditos otorgados por Mercado Pago. Según un análisis de JP Morgan sobre la cartera de Mercado Libre, el índice de irregularidad en el país trepó al 9% al cierre de 2025, un salto significativo frente a los niveles registrados el año anterior.

Este fenómeno se produce en un contexto donde los usuarios recurren cada vez más al financiamiento digital para cubrir gastos básicos y llegar a fin de mes. En Argentina, las líneas de crédito de la plataforma ya alcanzan a 6,3 millones de personas, lo que representa aproximadamente al 14% de la población total. El dato más preocupante es la recurrencia: los clientes promedian unos 3,3 préstamos cada uno, una cifra que viene en ascenso constante.

Esto hace que, naturalmente, la morosidad ocupe una mayor parte de la cartera, explicaron desde la entidad bancaria internacional, señalando que el crecimiento del volumen de préstamos se ha desacelerado mientras que los atrasos en los pagos se aceleran. A diferencia de otros mercados de la región como Brasil o México, Argentina enfrentó fuertes subas en las tasas de interés durante el último trimestre del año pasado, lo que dificultó aún más la capacidad de pago de los deudores.

A nivel local, el impacto se siente con fuerza en los sectores que no acceden a la banca tradicional. Muchos trabajadores informales y familias utilizan estos microcréditos para compras diarias de alimentos o pago de servicios. Al no poder cancelar las cuotas, el sistema financiero detectó que el ratio de irregularidad de Mercado Pago en el país ya se ubica por encima de la media de algunos bancos privados, aunque todavía se mantiene debajo del promedio de otras billeteras virtuales y entidades no bancarias, donde la mora llega a superar el 25% en los casos más críticos.

E.B.W.