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Por Redacción Red43

López Rey expuso en el Concejo Deliberante por la gestión de residuos y deuda de Trevelin

Mariana López Rey, gerenta del GIRSU, expuso ante el Concejo Deliberante la crítica situación por el incumplimiento en los aportes por parte del Ejecutivo vecino.
Por Redacción Red43

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El tema central fue el incumplimiento en los aportes por parte del Ejecutivo de Trevelin, en el marco del acuerdo vigente desde 2009, lo que derivó en una instancia judicial.

 

“Vinimos puntualmente a plantear el incumplimiento en los aportes y la necesidad de resolver una situación que ya está judicializada”, expresó López Rey ante los concejales.

 

La funcionaria explicó que esta falta de aportes genera un desequilibrio económico que impacta directamente sobre Esquel, advirtiendo que, en la práctica, los vecinos de la ciudad terminan sosteniendo parte del sistema que también corresponde a la localidad vecina.

 

En ese sentido, advirtió sobre el impacto directo que esta situación genera en Esquel: “Si esto continúa así, los vecinos de Esquel terminan subsidiando la gestión de residuos de Trevelin, y eso no es justo”.

 

Además, indicó que durante la reunión surgieron pedidos de informes por parte de concejales, aunque consideró que en muchos casos estas solicitudes dilatan el tratamiento de la problemática de fondo.

 

López Rey también remarcó la necesidad de avanzar en acuerdos concretos y en una gestión conjunta efectiva, señalando que la situación actual evidencia una ruptura en el trabajo mancomunado entre ambos municipios.

 

Finalmente, sostuvo que es fundamental que tanto el Concejo Deliberante como los Ejecutivos municipales asuman responsabilidades y prioricen una solución, subrayando que se trata de una cuestión estructural que impacta en el sistema ambiental y en la calidad de vida de los vecinos de Esquel. 

 

“Necesitamos responsabilidad para resolver un conflicto que lleva años sin respuesta”, concluyó.

 

 

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