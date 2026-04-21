Corte de tránsito en Ruta 71: Interrumpen la circulación por rotura de una cañería de gas

Un corte de tránsito en la Ruta 71 en Chubut fue dispuesto este martes al mediodía tras detectarse la rotura de una cañería de gas en cercanías del cerro Pinturas Rupestres. La interrupción afecta la circulación hacia y desde Villa Lago Rivadavia, en jurisdicción de Cholila.

Según informaron, la medida fue adoptada de forma preventiva mientras equipos técnicos trabajan en el lugar para controlar la situación.

Dónde es el corte y qué tramo está afectado

El corte total se registra sobre la Ruta Provincial Nº 71, en un tramo que conecta sectores turísticos y de tránsito frecuente dentro de la Comarca. El punto afectado se ubica a la altura del cerro Pinturas Rupestres, en zona cercana a Villa Lago Rivadavia.

Desde el Gobierno de Chubut indicaron que la interrupción se debe a la rotura de una cañería de gas, lo que obliga a restringir completamente la circulación por motivos de seguridad.

Pedido a conductores y situación en el lugar

Solicitaron expresamente no transitar por el sector hasta nuevo aviso.

En el lugar trabajan distintas instituciones, entre ellas Bomberos Voluntarios de Cholila, personal de la empresa Camuzzi, efectivos policiales y equipos de Vialidad Provincial.

El despliegue busca controlar la situación, evitar riesgos y avanzar con las tareas necesarias para restablecer la normal circulación.

Intervención y tareas en curso

De acuerdo a la información oficial, los equipos técnicos se encuentran abocados a reparar la cañería dañada. Este tipo de incidentes requiere protocolos específicos debido a la presencia de gas, lo que implica trabajar bajo estrictas medidas de seguridad.

Por ese motivo, no se establecieron plazos concretos para la rehabilitación del tránsito, ya que dependerá de la evolución de las tareas en el lugar.

O.P.