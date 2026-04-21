¡Todavía estás a tiempo! Sumate a los Talleres Municipales de Arte 2026

Los Talleres Municipales de Arte 2026 han consolidado una oferta diversa que recorre distintos barrios y sedes de la ciudad, acercando la cultura a cada rincón. Aunque las actividades ya han iniciado, el espíritu del programa es inclusivo y abierto, por lo que las puertas continúan abiertas para nuevos interesados que busquen aprender, crear y compartir.



¿Qué propuestas podés elegir?

La grilla de talleres es amplia y se adapta a diferentes intereses y edades:



Artes Visuales: Incluye espacios como Texturas y tramas (arte impreso), Hilos en el territorio (bordado), Laboratorio textil (fieltro) y ContARTE una historia (narrativa y arte visual). Estas propuestas se dictan en sedes como el Badén, Matadero, Estación y 28 de Junio.

Música: Los talleres de Rap e Improvisación, Guitarra Tango y Canto y Percusión corporal ofrecen una formación práctica para diversas edades, desde infancias hasta adultos, funcionando en espacios como la Biblioteca Tolkeyen, Sede Malvinas y Sede Los Sauces.

Artes Escénicas: Para quienes buscan el escenario, Arder un saber y Escena Vecina (teatro comunitario) brindan herramientas de expresión en el Auditorio Municipal y el Centro de Encuentro.

Multimedios: La oferta se completa con Cine de Papel (taller audiovisual) y Voces de Esquel (streaming), ideal para quienes quieren explorar nuevas tecnologías y comunicación.

¿Cómo inscribirse?

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia cultural. La recomendación principal para los interesados es ponerse en contacto directo con los docentes a cargo de cada taller. Ellos podrán confirmar la disponibilidad de cupos en el grupo específico y brindarte los detalles necesarios para sumarte a la próxima clase.







La invitación está hecha: los talleres no son solo un espacio de aprendizaje técnico, sino un punto de encuentro vecinal fundamental para nuestra comunidad. ¡Acercate a la sede más cercana y formá parte de los Talleres Municipales 2026!







M.G