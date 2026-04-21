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21 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

¡Todavía estás a tiempo! Sumate a los Talleres Municipales de Arte 2026

La propuesta cultural de Esquel sigue en pleno desarrollo y desde la organización recuerdan a la comunidad que aún hay vacantes disponibles para quienes deseen comenzar su formación en diversas disciplinas artísticas.
Por Redacción Red43

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Los Talleres Municipales de Arte 2026 han consolidado una oferta diversa que recorre distintos barrios y sedes de la ciudad, acercando la cultura a cada rincón. Aunque las actividades ya han iniciado, el espíritu del programa es inclusivo y abierto, por lo que las puertas continúan abiertas para nuevos interesados que busquen aprender, crear y compartir.

¿Qué propuestas podés elegir?

 

La grilla de talleres es amplia y se adapta a diferentes intereses y edades:

Artes Visuales: Incluye espacios como Texturas y tramas (arte impreso), Hilos en el territorio (bordado), Laboratorio textil (fieltro) y ContARTE una historia (narrativa y arte visual). Estas propuestas se dictan en sedes como el Badén, Matadero, Estación y 28 de Junio.

 

Música: Los talleres de Rap e Improvisación, Guitarra Tango y Canto y Percusión corporal ofrecen una formación práctica para diversas edades, desde infancias hasta adultos, funcionando en espacios como la Biblioteca Tolkeyen, Sede Malvinas y Sede Los Sauces.

 

Artes Escénicas: Para quienes buscan el escenario, Arder un saber y Escena Vecina (teatro comunitario) brindan herramientas de expresión en el Auditorio Municipal y el Centro de Encuentro.

 

Multimedios: La oferta se completa con Cine de Papel (taller audiovisual) y Voces de Esquel (streaming), ideal para quienes quieren explorar nuevas tecnologías y comunicación.

 

¿Cómo inscribirse?

 

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia cultural. La recomendación principal para los interesados es ponerse en contacto directo con los docentes a cargo de cada taller. Ellos podrán confirmar la disponibilidad de cupos en el grupo específico y brindarte los detalles necesarios para sumarte a la próxima clase.

 

 


La invitación está hecha: los talleres no son solo un espacio de aprendizaje técnico, sino un punto de encuentro vecinal fundamental para nuestra comunidad. ¡Acercate a la sede más cercana y formá parte de los Talleres Municipales 2026!



M.G

 

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