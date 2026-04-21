11° -3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Península Valdés
21 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Auka, la orca que cautivó con su calma en Península Valdés

Un registro impresionante capturado en la Estancia San Lorenzo, en el Golfo San Matías, nos permite acercarnos a la intimidad de nuestras orcas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El reciente avistaje de la orca Auka (PTN-029) en la zona de Estancia San Lorenzo, registrado el pasado 17 de abril, ocurre en el marco de la temporada de mayor presencia de estos cetáceos en las costas de la provincia. En Península Valdés, la temporada alta de orcas se extiende generalmente desde febrero hasta mayo, período en el cual los grupos familiares se acercan frecuentemente a la línea de costa.

El comportamiento observado en nuestras costas es uno de los fenómenos más estudiados a nivel mundial: el varamiento intencional. Esta técnica de caza consiste en que la orca se desliza deliberadamente sobre la playa, aprovechando la pendiente de la costa y el movimiento de las olas, para capturar lobos y elefantes marinos.

 

Se trata de un comportamiento aprendido que se transmite de generación en generación a través de la instrucción materna. Los ejemplares adultos enseñan a las crías a calcular la distancia, la profundidad y el momento preciso de la marea para poder realizar el ataque y, posteriormente, regresar al agua con un movimiento lateral del cuerpo.

 

¿Por qué eligen las costas de Chubut?

La elección de Península Valdés y el Golfo San Matías por parte de las orcas responde a factores geográficos y biológicos específicos:

 

Topografía costera: A diferencia de otras regiones del mundo, las playas de esta zona presentan una pendiente suave y una conformación de canto rodado que permite a las orcas varar y retroceder con relativa seguridad, minimizando el riesgo de quedar encalladas permanentemente.

 

Disponibilidad de presas: Durante los meses de otoño, las loberías y las colonias de elefantes marinos se encuentran en etapas críticas de su ciclo reproductivo y de crianza, lo que representa una fuente de alimento abundante y accesible.

 

Condiciones del mar: Las características hidrodinámicas de las costas chubutenses ofrecen un escenario propicio para que este depredador alfa pueda ejecutar sus tácticas de caza de manera eficiente, lo que convierte a este sector del Atlántico Sur en uno de los pocos lugares del planeta donde se puede observar este comportamiento de manera recurrente.

Las orcas patagónicas son uno de los grandes tesoros de nuestra región, exhibiendo comportamientos que asombran a investigadores de todo el mundo. Este registro audiovisual es, ante todo, un recordatorio de la maravilla natural que habita en nuestro entorno.

Agradecemos a Claudio Nicolini por capturar y compartir estas imágenes que nos invitan a valorar la riqueza de nuestra fauna




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia en hospital rural: Una enfermera fue víctima de abuso y piden justicia
2
 Calistenia: Esquel tendrá su primer torneo en mayo
3
 El padrastro de Ángel está “fuera de peligro”: lo custodian hasta en la celda
4
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
5
 Corte de tránsito en Ruta 71: Interrumpen la circulación por rotura de una cañería de gas
1
 "Archivo Abierto 2026": El Archivo Visual Marta Sottile invita a reflexionar sobre nuestra historia
2
 ¡Todavía estás a tiempo! Sumate a los Talleres Municipales de Arte 2026
3
 Auka, la orca que cautivó con su calma en Península Valdés
4
 Esquel se prepara para la 4ª edición de la Fiesta del Hongo
5
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -