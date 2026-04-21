Auka, la orca que cautivó con su calma en Península Valdés

El reciente avistaje de la orca Auka (PTN-029) en la zona de Estancia San Lorenzo, registrado el pasado 17 de abril, ocurre en el marco de la temporada de mayor presencia de estos cetáceos en las costas de la provincia. En Península Valdés, la temporada alta de orcas se extiende generalmente desde febrero hasta mayo, período en el cual los grupos familiares se acercan frecuentemente a la línea de costa.



El comportamiento observado en nuestras costas es uno de los fenómenos más estudiados a nivel mundial: el varamiento intencional. Esta técnica de caza consiste en que la orca se desliza deliberadamente sobre la playa, aprovechando la pendiente de la costa y el movimiento de las olas, para capturar lobos y elefantes marinos.

Se trata de un comportamiento aprendido que se transmite de generación en generación a través de la instrucción materna. Los ejemplares adultos enseñan a las crías a calcular la distancia, la profundidad y el momento preciso de la marea para poder realizar el ataque y, posteriormente, regresar al agua con un movimiento lateral del cuerpo.

¿Por qué eligen las costas de Chubut?



La elección de Península Valdés y el Golfo San Matías por parte de las orcas responde a factores geográficos y biológicos específicos:

Topografía costera: A diferencia de otras regiones del mundo, las playas de esta zona presentan una pendiente suave y una conformación de canto rodado que permite a las orcas varar y retroceder con relativa seguridad, minimizando el riesgo de quedar encalladas permanentemente.

Disponibilidad de presas: Durante los meses de otoño, las loberías y las colonias de elefantes marinos se encuentran en etapas críticas de su ciclo reproductivo y de crianza, lo que representa una fuente de alimento abundante y accesible.

Condiciones del mar: Las características hidrodinámicas de las costas chubutenses ofrecen un escenario propicio para que este depredador alfa pueda ejecutar sus tácticas de caza de manera eficiente, lo que convierte a este sector del Atlántico Sur en uno de los pocos lugares del planeta donde se puede observar este comportamiento de manera recurrente.



Las orcas patagónicas son uno de los grandes tesoros de nuestra región, exhibiendo comportamientos que asombran a investigadores de todo el mundo. Este registro audiovisual es, ante todo, un recordatorio de la maravilla natural que habita en nuestro entorno.



Agradecemos a Claudio Nicolini por capturar y compartir estas imágenes que nos invitan a valorar la riqueza de nuestra fauna









M.G