El padrastro de Ángel está “fuera de peligro”: lo custodian hasta en la celda

Ante las versiones que circularon en las últimas horas sobre presuntos ataques físicos contra Michel González, el padrastro de Ángel, autoridades policiales salieron a aclarar la situación de detención sobre quien pesa la imputación de “homicidio simple”. La víctima es el Ángel Nicolás López (4), quien estaba bajo el cuidado de su madre, Mariela Altamirano (28), también detenida y sobre quien pesa el cargo de “homicidio agravado por el vínculo”.

El comisario Cristian Mulero, segundo jefe de la Unidad Regional, aseguró que González se encuentra “fuera de peligro” y bajo custodia permanente. Según explicó, tras su traslado desde la Seccional General Mosconi hacia la Alcaidía Policial —medida solicitada por la defensa—, se activaron protocolos específicos en función de la gravedad del delito que se investiga.

En ese sentido, Mulero indicó que el imputado permanece alojado en un sector diferenciado del resto de la población carcelaria. “Se tomaron los recaudos necesarios para que esté aislado, fuera del contacto con otros internos, debido a la subcultura carcelaria, donde en este tipo de delitos suelen producirse intentos de agresión”, detalló.

A pesar de estas medidas de resguardo, el jefe policial aclaró que el detenido conserva todas las garantías constitucionales, incluyendo salidas de esparcimiento, aunque bajo estrictos controles y sin contacto con otros pabellones.

Por otra parte, Mulero también desmintió que exista algún riesgo para la integridad de la madre de la víctima. Altamirano se encuentra alojada en el Instituto Provincial Penitenciario (IPP), ubicado sobre la Ruta Nacional 3, entre Trelew y Puerto Madryn.

Su traslado respondió a la falta de plazas disponibles en dependencias locales, ya que la Comisaría de Rada Tilly —la única habilitada para mujeres en la zona— cuenta con capacidad limitada. Al igual que el padrastro, la imputada permanece en un pabellón especial, separada del resto de la población, mientras avanza la investigación judicial.