"Archivo Abierto 2026": El Archivo Visual Marta Sottile invita a reflexionar sobre nuestra historia

El evento, que busca mantener el diálogo con la comunidad a través del arte y el registro histórico, abrirá sus puertas en el espacio de Cofradía Arte Sur, ubicado en Sáenz Peña 1668, en la ciudad de Esquel.

La muestra se encontrará abierta al público durante tres jornadas consecutivas:

Inauguración: Jueves 23 de abril, a partir de las 20:00 hs.

Días de muestra: 23, 24 y 25 de abril.

Horario de visita: 18:00 a 21:30 hs.

Propuestas de la muestra

La edición 2026 cuenta con ejes temáticos que invitan a profundizar en la trayectoria y el impacto social del archivo:

Serie "La Memoria": Un recorrido detallado por la obra fundamental de Marta Sottile, donde se analiza tanto su contexto como su proceso creativo.

Arte público y Derechos Humanos: Una exposición que pone en relieve el trabajo social y colectivo realizado por Sottile en conjunto con diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Charla Abierta: Una instancia para conocer de cerca cómo funciona el archivo, entender su valor cultural y debatir sobre el impacto de sus acciones en el territorio.

Desde la organización invitan a todos los vecinos y vecinas a participar de este espacio anual, pensado como un punto de encuentro para la reflexión colectiva sobre nuestra identidad y nuestra historia reciente.







M.G