Calistenia: Esquel tendrá su primer torneo en mayo

La calistenia gana terreno en Esquel como una disciplina que va más allá del simple entrenamiento físico. Damián Kruger, profesor de Educación Física en el gimnasio Unbroken, explicó que esta actividad incluye ejercicios motores básicos como flexiones, pull ups y sentadillas, los cuales aumentan su complejidad a medida que el practicante gana fuerza y resistencia. Según el entrenador, el objetivo es fomentar el deporte y generar una comunidad sana basada en la camaradería y la hermandad.

En este marco, se anunció la realización de la primera competencia de endurance para el próximo 16 de mayo. "Traemos esta propuesta porque tenemos dos novedades, la primera es que el 16 de mayo vamos a hacer la primera competencia de endurance, circuito de resistencia, que es una de las metodologías que se aplica dentro de la calistenia", detalló Kruger. La convocatoria es abierta para todo público y busca reunir a quienes practican en distintos gimnasios o plazas de la ciudad.

Además del evento local, Damián destacó el crecimiento competitivo de la disciplina fuera de la región. "El 24 de mayo vamos a estar en un nacional en Palermo, en la Southside, que es también una competencia de resistencia, y vamos a ir con uno de mis alumnos a competir allá", señaló. Recordó que Chubut ya cuenta con antecedentes importantes en la materia, mencionando a la campeona argentina de 2023 oriunda de Trelew, lo que motiva a los atletas locales a seguir ese camino.

Sobre los requisitos para comenzar, el profesor derribó mitos sobre la necesidad de una preparación previa o flexibilidad extrema. "Los requisitos que tiene tener una persona para empezar a hacer calistenia es simplemente moverse y buscar una buena condición física", aseguró. Las clases en Unbroken se dictan los martes y jueves en dos turnos, de 9 a 10:30 y de 14 a 16 horas, mientras que los sábados los entrenamientos se realizan de 11 a 13 horas.

Kruger destacó que la evolución en este deporte es muy notable y rápida, lo que funciona como un gran motor de motivación para los alumnos. "Tengo chicos que están desde hace 5 meses y lo que hacen hoy no lo hacían cuando entraron y eso es lo que te motiva y te inspira a seguir", concluyó el profesor, invitando a la comunidad a acercarse y conocer el ambiente de apoyo mutuo que caracteriza a la actividad.

E.B.W.