Esquel se prepara para la 4ª edición de la Fiesta del Hongo

La Fiesta del Hongo regresa a Esquel en su cuarta edición, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas del calendario gastronómico de la Patagonia. Durante los primeros días de mayo, coincidiendo con la temporada alta de recolección en los bosques cordilleranos, el Melipal abrirá sus puertas para recibir a expertos, chefs y familias interesadas en descubrir los secretos del reino fungi.

El evento está diseñado para abarcar todos los aspectos vinculados a este producto estrella de nuestra tierra. El programa incluye:

Conocimiento y Ciencia: Charlas especializadas a cargo del CIEFAP, ideales para quienes buscan profundizar en el cultivo y la recolección responsable de variedades como los hongos de pino, morillas y ciprés.

Gastronomía en vivo: Clases de cocina con chefs invitados, donde el foco estará puesto en el maridaje y la puesta en valor de los hongos comestibles como protagonistas de la cocina regional.

Espacio para la comunidad: La feria de productores y artesanos locales será el corazón del encuentro, permitiendo que el público acceda a productos frescos y manufacturados. Además, habrá talleres específicos destinados a los más chicos, acercándolos al mundo natural de manera lúdica.

Un fin de semana de otoño imperdible

Esta edición de la fiesta no llega sola. Quienes visiten Esquel durante el primer fin de semana de mayo también podrán disfrutar del "Desafío Capri", una carrera de trail running que se integra a la agenda de otoño.

La combinación de esta propuesta deportiva con la Fiesta del Hongo convierte a Esquel en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, el deporte y los sabores auténticos del bosque. Ya sea por interés científico, curiosidad culinaria o simplemente para disfrutar de una tradición que crece año a año, el evento invita a vecinos y turistas a celebrar la identidad patagónica en el corazón del otoño.





M.G