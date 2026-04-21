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Por Redacción Red43

Salud: Casi 1.000 embarazadas en Chubut ya se vacunaron para proteger a sus bebés

En el marco de la campaña nacional que se extiende hasta agosto, la Secretaría de Salud provincial confirmó que 984 gestantes ya recibieron la dosis clave para prevenir la Bronquiolitis y la Neumonía en recién nacidos.
Por Redacción Red43

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Como parte de las distintas acciones orientadas al cuidado de la salud de la población que lleva adelante el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud provincial informó este martes que en el transcurso de los primeros meses de 2026 un total de 984 embarazadas ya se vacunaron contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

 

La Campaña de Vacunación 2026 dio inicio el pasado 12 de enero, de manera simultánea con el Ministerio de Salud de la Nación, y está dirigida a quienes cursan el octavo mes. La estrategia, que se extenderá hasta el 31 de agosto, tiene como propósito reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas bajas en lactantes menores de seis meses.

 

En ese sentido, desde la cartera sanitaria se convoca a las embarazadas a ser parte de la campaña, destacando que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de forma totalmente gratuita, y que no es necesario presentar indicación médica.

 

Vacunación

 

La vacunación, indicada entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido y la protección durante los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VSR, principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).

 

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.

 

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