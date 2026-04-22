Despidos en el Servicio Meteorológico: "No sobra nadie"

La estación meteorológica de Esquel sufrió el recorte de dos puestos de trabajo en el marco de las medidas de ajuste dispuestas por el Gobierno Nacional. Mauricio Jones, uno de los trabajadores afectados con una antigüedad de diez años en el organismo, relató que la noticia llegó la semana pasada y que la situación deja a la oficina local en un estado de vulnerabilidad operativa. "La estación meteorológica ahora queda con el mínimo de personal para operar", advirtió Jones sobre el impacto del recorte, agregando que en la dependencia "en realidad no sobra nadie".

El entrevistado explicó que, junto a una compañera que llevaba cinco años en la institución, fueron desvinculados bajo el argumento de un ajuste general, sin que mediaran criterios claros más allá de la antigüedad relativa frente a otros colegas. Con estas bajas, el funcionamiento técnico queda al límite de su capacidad. Según detalló Jones, el aporte que realizan es fundamental para la navegación aérea ya que "un avión sin información meteorológica no puede operar porque es la seguridad que le brindamos a las aeronaves".

Respecto a la relevancia de su labor diaria, remarcó que la información producida en la oficina ubicada en el aeropuerto local es vital no solo para los vuelos, sino también para el sector de la construcción y la generación de alertas tempranas. "La información que brindábamos desde la estación es como el primer eslabón para generar después los pronósticos", subrayó Jones para dimensionar la pérdida de recurso humano capacitado que sufre la zona.

Al referirse a su situación contractual y el impacto personal de la medida, el meteorólogo señaló que a pesar de su década de servicio siempre se mantuvo bajo la modalidad de contrato, por lo que no percibirá indemnización tras el cese de sus funciones a fin de mes. Sobre el futuro de su profesión y la posibilidad de reubicarse en otras instituciones regionales, Mauricio Jones manifestó que "está todo muy complicada la situación" y que ser despedido en este contexto implica simplemente "volver a empezar".

E.B.W.