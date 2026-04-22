Taccetta sobre la situación comercial en Esquel

En el marco de un diálogo constante con el sector privado, el mandatario municipal confirmó que el Ejecutivo está trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio y diversos comerciantes locales para presentar un proyecto de ordenanza de moratoria. La medida tiene como objetivo principal brindar un "plazo de gracia" a aquellos contribuyentes que, por distintas circunstancias, no han podido mantenerse al día con sus impuestos, pero que manifiestan la voluntad de regularizar su situación.

Durante la charla, Taccetta ratificó la línea de gestión de su administración: disminuir la carga tributaria para incentivar la economía local. "Somos uno de los pocos municipios que ha tomado la decisión manifiesta de disminuir impuestos para generar mayor inversión y puestos de trabajo", remarcó.

En ese sentido, el intendente destacó el éxito de la reciente ordenanza de promoción a la inversión en la construcción, que ya ha derivado en múltiples presentaciones de vecinos y comerciantes interesados en desarrollar proyectos en la ciudad, impulsando así el dinamismo del sector privado.

Ante las críticas que en ocasiones ha recibido la gestión por el superávit registrado, el intendente fue enfático al explicar el destino de esos fondos. Aseguró que no se trata de una acumulación sin sentido, sino de una planificación financiera necesaria para encarar obras millonarias que exceden el año fiscal o calendario.

Como ejemplo concreto, citó la planta de tratamiento de residuos, una obra de carácter ambiental que la gestión atiende desde el inicio y que requiere un respaldo económico robusto que pocos municipios en el país pueden sostener. "Hay que ser prudentes a la hora del manejo del dinero y acumular lo necesario para encarar obras de esta envergadura", señaló.

Finalmente, Taccetta reconoció que la Municipalidad es un motor fundamental de la economía local, pero aclaró que el municipio no está exento del contexto general. "Somos parte de un ecosistema económico", indicó, subrayando la complejidad de gestionar una nómina de más de 900 empleados entre planta y contratados, sumado a los acuerdos salariales y el compromiso de no detener ningún proyecto de infraestructura ya iniciado.

"No estamos en condiciones de parar ninguno de los proyectos que teníamos como ciudad", concluyó el mandatario, reafirmando que la política de ahorro y la eficiencia en el gasto son las herramientas que permiten mantener el ritmo de obra pública, incluso en un contexto económico desafiante.