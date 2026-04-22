Dictan conciliación obligatoria y el jueves debería haber clases normales

A través de la Resolución N° 106/2026, la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los gremios docentes. La medida exige suspender el paro de 24 horas anunciado para este jueves 23 de abril y ordena retrotraer el estado del conflicto al momento anterior a las medidas de fuerza, por lo que las escuelas deben funcionar con normalidad.

El documento oficial fundamenta la decisión en la necesidad de garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, por encima del conflicto sectorial. La resolución también prohíbe al Ministerio de Educación aplicar sanciones o descuentos mientras dure el periodo de negociación, buscando generar un marco de paz social para las tratativas.

Finalmente, la autoridad laboral convocó a una audiencia presencial para el próximo miércoles 6 de mayo a las 10:00 horas en Rawson. Durante este plazo de 15 días hábiles, tanto el Estado como los sindicatos están obligados a mantener el diálogo y evitar acciones que profundicen el conflicto.

E.B.W.