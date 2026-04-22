Gremios docentes no acatan la conciliación y ratifican el paro

Las organizaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la educación confirmaron la continuidad del paro de 24 horas previsto para este jueves 23 de abril, a pesar de la notificación de la Secretaría de Trabajo. Los gremios ATECH, AMET, SITRAED, UDA y SADOP decidieron mantener el plan de lucha tras considerar que la última propuesta salarial del Ejecutivo, consistente en un incremento del 1,2 por ciento, no responde a las necesidades del sector.

Los representantes sindicales expresaron su postura respecto a la intervención de la autoridad laboral y el estado de las negociaciones. "No vamos a acatar la conciliación porque entendemos que es una herramienta para frenar un reclamo legítimo sin dar soluciones de fondo", señalaron los referentes del sector al confirmar que las actividades de protesta siguen vigentes en toda la provincia.

El cronograma para la jornada de este jueves incluye panfleteadas en los accesos a la ciudad de Rawson por las rutas 7 y 25 desde las 7:00 horas. Asimismo, se convocó a una concentración a las 10:00 horas en la Plaza Kompuchewe para visibilizar los reclamos que, además de lo salarial, incluyen denuncias por falencias edilicias y falta de recursos en las instituciones escolares. De esta manera, el sector docente ratificó la huelga pese a la orden oficial de normalizar el dictado de clases.

E.B.W.