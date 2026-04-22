Esquel asume la inversión total de la Planta de Tratamiento ante la falta de respuesta de Trevelin

La obra, calificada como "millonaria y necesaria" para extender la vida útil del sistema de tratamiento, se lleva a cabo sin la participación financiera de Trevelin, a pesar de los reiterados intentos del Ejecutivo esquelense por lograr un acuerdo de cofinanciamiento.

Taccetta explicó que la decisión de avanzar en solitario no fue apresurada, sino el resultado de un desgaste administrativo de diez meses. Durante este tiempo, hubo reuniones, ida y vuelta de funcionarios y hasta un principio de acuerdo con el intendente de Trevelin que nunca llegó a concretarse mediante una firma.

"Teníamos que cumplir con los plazos legales establecidos por la justicia y es por eso que, como ya no tenemos más plazo, tomamos la decisión de licitar la obra, adjudicarla e iniciarla", explicó el intendente. Además, recordó la existencia de una deuda de Trevelin con Esquel —judicializada y proveniente de una gestión anterior—, lo que complicó aún más el escenario de entendimiento.

El jefe comunal subrayó que la gestión debe priorizar los intereses de los vecinos que sostienen el municipio con el pago de sus tasas. Bajo esta premisa, sostuvo que si el financiamiento proviene de los impuestos locales, la obra debe responder principalmente a las necesidades de Esquel.

"Desde el primer momento que asumí, defiendo los intereses de la ciudad y de cada uno de los vecinos de Esquel. Si los vecinos tienen que pagar por esta obra con sus impuestos, es lógico que sea Esquel quien use esa obra", enfatizó Taccetta, descartando de plano la posibilidad de continuar subsidiando el servicio a otros municipios.

Finalmente, el mandatario destacó la prolijidad administrativa que respalda el proyecto, con el objetivo de despejar cualquier duda sobre el proceso licitatorio. En este sentido, subrayó que la licitación fue debidamente informada al Tribunal de Cuentas, garantizando la transparencia de todo el acto. Asimismo, remarcó la eficiencia en la contratación, ya que se adjudicó la obra a la empresa que resultó ganadora por presentar la oferta económica más conveniente. Finalmente, reafirmó el compromiso de la gestión con la continuidad del servicio ambiental, confirmando que la obra ya se encuentra en marcha y avanzando conforme a la planificación establecida.