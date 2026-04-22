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22 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

A pesar del contexto nacional, bajó la desocupación en el sector de la construcción local

Agustín Conturso, referente de UOCRA, valoró la gestión de obras y proyectos para la ciudad. Aseguró que la clave está en el trabajo coordinado entre el gremio y las políticas locales y provinciales.
Por Redacción Red43

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A pesar de la difícil coyuntura que atraviesa el país, el sector de la construcción en Esquel muestra señales de dinamismo gracias a la llegada de nuevas inversiones y proyectos. Según indicó Agustín Conturso, representante de la UOCRA, estas obras representan un factor clave para la ciudad: "Para nosotros, la construcción es un motor para la economía local; los compañeros que trabajan siempre compran en el comercio del barrio, lo que genera un movimiento importante", señaló.

 

Con la llegada inminente de las bajas temperaturas y la denominada "vía invernal", desde el gremio ya se han iniciado gestiones con el municipio para coordinar medidas de contención. El objetivo es reforzar la asistencia básica para los trabajadores del sector.

 

En cuanto a las estadísticas de desocupación en el rubro, Conturso admitió que, si bien los números aún requieren atención, se ha registrado una mejora significativa en los últimos meses. "La desocupación ha bajado bastante porque hay laburo, gracias a las gestiones que se vienen realizando", explicó.

 

No obstante, el referente gremial enfatizó que el sector no bajará los brazos. "Seguimos empujando entre todos y acompañando la política local y provincial para que sigan saliendo obras, no solo para Esquel, sino para toda la provincia", concluyó.

 

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