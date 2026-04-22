Reempadronamiento de partidos políticos: fijan el 20 de mayo como fecha límite

La Secretaría Electoral Permanente de la Provincia actualizó el estado del proceso de reempadronamiento. Según informó el Secretario Electoral, Alejandro Tullio, hasta la fecha solo seis partidos han presentado la documentación requerida, mientras que otras fuerzas mantienen instancias de diálogo con el organismo para normalizar su situación administrativa.

Durante el encuentro con la prensa, Tullio recordó que la legislación vigente prohíbe de manera estricta la doble afiliación. El procedimiento estipula que cada partido debe presentar sus padrones para corroborar que alcancen el mínimo de afiliados exigido por la ley. Una vez entregada la documentación, la Secretaría realizará un control cruzado para detectar eventuales irregularidades.

En caso de que una agrupación no alcance el número mínimo de afiliados, será intimada y contará con un plazo de 60 días para realizar las correcciones y la regularización pertinente.

El Secretario Electoral fue tajante respecto a las consecuencias del incumplimiento: ningún partido que no haya completado y aprobado el reempadronamiento estará habilitado para participar en las elecciones del próximo año, tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

En este marco, se estableció el 20 de mayo como fecha límite para el cierre de este proceso. Aquellas agrupaciones que no cumplan con el requisito en esa fecha serán notificadas al Tribunal Electoral, organismo que evaluará la eventual pérdida de su condición legal como partido político.