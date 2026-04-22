Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
22 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reempadronamiento de partidos políticos: fijan el 20 de mayo como fecha límite

La Secretaría Electoral Permanente oficializó la prórroga para el reempadronamiento de las agrupaciones políticas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría Electoral Permanente de la Provincia actualizó el estado del proceso de reempadronamiento. Según informó el Secretario Electoral, Alejandro Tullio, hasta la fecha solo seis partidos han presentado la documentación requerida, mientras que otras fuerzas mantienen instancias de diálogo con el organismo para normalizar su situación administrativa.

 

Durante el encuentro con la prensa, Tullio recordó que la legislación vigente prohíbe de manera estricta la doble afiliación. El procedimiento estipula que cada partido debe presentar sus padrones para corroborar que alcancen el mínimo de afiliados exigido por la ley. Una vez entregada la documentación, la Secretaría realizará un control cruzado para detectar eventuales irregularidades.

 

En caso de que una agrupación no alcance el número mínimo de afiliados, será intimada y contará con un plazo de 60 días para realizar las correcciones y la regularización pertinente.

 

El Secretario Electoral fue tajante respecto a las consecuencias del incumplimiento: ningún partido que no haya completado y aprobado el reempadronamiento estará habilitado para participar en las elecciones del próximo año, tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

 

En este marco, se estableció el 20 de mayo como fecha límite para el cierre de este proceso. Aquellas agrupaciones que no cumplan con el requisito en esa fecha serán notificadas al Tribunal Electoral, organismo que evaluará la eventual pérdida de su condición legal como partido político.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Regresaban a Esquel y casi quedan varadas por una autorización rechazada
2
 Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado
3
 Horas de incertidumbre en Lago Puelo: Desplegaron operativo por desaparición en Laguna Huemul
4
 Incautan más de 18 kilos de cocaína que tenían como destino a la ciudad de Esquel
5
 “No tengas miedo, no te va a hacer nada malo”: su familia la dejó sola con un violento y terminó muerta
1
 El joven asesinado en Comodoro era el principal testigo en el juicio por el crimen de su hermano
2
 Torres destraba pagos de PAMI para CABIN: ingresaron 280 millones de pesos
3
 El gobernador Torres pidió la aplicación de la Ley Antimafia por los crímenes en Comodoro: “Quiero condenas ejemplares”
4
 Ciencia y Turismo: la Provincia acompaña las jornadas de Geoturismo en Esquel
5
 Cómo despidieron sus amigos a Rodrigo Nieves, asesinado hoy en Comodoro: “Vuela alto, turro”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -