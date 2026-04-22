Comodoro Rivadavia: balacera en plena calle deja dos víctimas fatales

Un ataque a tiros ocurrido en la madrugada de este miércoles dejó como saldo un hombre y una mujer asesinados en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 en inmediaciones del natatorio. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar disparos, y al llegar los efectivos encontraron a las víctimas sin vida dentro de un vehículo, con múltiples impactos de bala.

Según las primeras hipótesis, el ataque se habría iniciado en otra zona y continuó durante varias cuadras, en lo que sería una persecución que terminó de forma fatal.

En el lugar trabajó personal policial y peritos, que relevaron la escena y buscan registros de cámaras para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no hay detenidos ni se informaron oficialmente las identidades de las víctimas. Además, las autoridades aseguraron que no se descarta un posible ajuste de cuentas.

El hecho generó conmoción entre los vecinos, que manifestaron su preocupación por la violencia en la zona.

R.G.