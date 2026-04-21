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Por Redacción Red43

Golpes en la cabeza, lesiones abdominales y estado de abandono: así murió un bebé de 39 días

Sus padres están detenidos porque las pericias realizadas revelaron el maltrato recibido por la criatura. Un entorno de violencia y un ámbito familiar desolador. 
Por Redacción Red43

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Una pareja fue detenida e imputada en la provincia de Neuquén, acusada de haber provocado la muerte de su propio bebé de 39 días. Todo se desencadenó en la localidad de Centenario, donde el pequeño falleció víctima de un entorno de violencia. Según informaron fuentes judiciales, la investigación preliminar apunta a que el menor sufrió maltratos constantes dentro de su ámbito familiar.

 

La Justicia logró reconstruir parte de lo ocurrido gracias a las pericias médicas y a testimonios clave que se incorporaron rápidamente a la causa. Estos informes determinaron que el bebé presentaba lesiones compatibles con agresiones físicas reiteradas y un estado general de abandono.

 

De acuerdo con el resultado de la autopsia, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave. Pero los médicos forenses también hallaron lesiones abdominales de importancia, todas compatibles con el uso de una fuerza física intensa aplicada sobre el frágil cuerpo del recién nacido. Estos resultados fueron determinantes para que la fiscalía solicitara la inmediata detención de los progenitores. Durante la audiencia judicial, se indicó que el menor no solo era golpeado, sino que además presentaba signos evidentes de malnutrición.

 

Los padres no habían cumplido con ninguno de los controles médicos obligatorios para un bebé de esa edad, lo que agravó aún más su situación de vulnerabilidad. El fiscal del caso sostuvo que el pequeño fue víctima de una violencia sistemática y que la pareja es la única responsable del desenlace fatal.

 

La falta de cuidado básico y la brutalidad de los golpes recibidos configuraron un escenario de desprotección absoluta.
Ambos fueron imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Esta calificación prevé la pena de prisión perpetua. La madre tiene prisión domiciliaria.

 

Foto ilustrativa

 

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