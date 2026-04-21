La Justicia analiza si avanza la causa por extorsión contra el intendente Sastre

La Fiscalía de Puerto Madryn presentó en audiencia los elementos iniciales de una causa por presunta extorsión contra el intendente Gustavo Sastre. La jueza penal María Inés Bartels analizará lo expuesto y resolverá en un plazo de tres días si dicta la apertura formal de la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal Ivana Berazategui detalló el hecho investigado y las pruebas reunidas hasta el momento. Según relató, al intendente Sastre le habrían exigido dinero a cambio de evitarle problemas. “Esto tiene un costo, Héctor no trabaja gratis”, fue una de las frases mencionadas. De acuerdo a la acusación, se le habrían solicitado 60 mil dólares, en un contexto en el que también se le indicó que “le estaban dando una mano” y que, de no acceder, podría generarse un conflicto mayor.

Los imputados en la causa son Gastón Domecq y Héctor Ibáñez. Domecq fue asistido por el abogado Daniel Báez, mientras que Ibáñez, quien inicialmente contaba con la defensa de Néstor Coronel —quien no se presentó—, fue representado en la audiencia por la defensora pública Lucía Capone.

Por su parte, las defensas plantearon el rechazo de la apertura de investigación, solicitaron la nulidad de los allanamientos realizados y requirieron el sobreseimiento de los imputados. Además, sostuvieron que los hechos descriptos no encuadran en la figura penal de extorsión y formularon diversos planteos técnicos.

La figura de extorsión está prevista en el Código Penal y sanciona a quien, mediante intimidación o amenazas, obliga a otra persona a entregar dinero u otros bienes con el fin de obtener un beneficio indebido. En esta etapa, el tribunal debe evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación formal.

Como cierre de la audiencia, la jueza informó que resolverá dentro del plazo legal. En caso de dictarse la apertura de investigación, se fijará una nueva audiencia en la que se ofrecerá nuevamente a los imputados la posibilidad de declarar.

R.G.