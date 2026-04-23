Encuentro de personas mayores en José de San Martín

Con una amplia participación de delegaciones provenientes de Gobernador Costa, Aldea Las Pampas, Tecka, Río Pico y la localidad anfitriona, el Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha una nueva edición de este espacio pensado para garantizar una vida activa y con protagonismo para los adultos mayores de la región. La jornada se destacó por la integración comunitaria y la presencia de autoridades provinciales y municipales que acompañaron las diversas actividades recreativas y culturales.

Durante el evento, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, resaltó la importancia de estas políticas territoriales y manifestó que es una alegría enorme compartir esta tarde con ustedes en José de San Martín. La funcionaria también remarcó la visión de la gestión actual sobre estos espacios de integración y aseguró que para el gobernador Ignacio Torres generar espacios de encuentro, inclusión y compartir son una prioridad.

Un aspecto novedoso de esta edición fue la participación de estudiantes de cuarto y quinto año, lo que permitió transformar la jornada en un espacio intergeneracional de intercambio de experiencias. Además de los momentos compartidos, los asistentes recibieron capacitación sobre herramientas tecnológicas modernas. Personal de salud y tecnología presentó el funcionamiento del chatbot Dino y los alcances de la telemedicina, herramientas diseñadas para facilitar trámites y mejorar el acceso a la atención médica en las zonas rurales del interior provincial.

El programa busca revalorizar el mate como un símbolo de hospitalidad y amistad, utilizándolo como vehículo para fortalecer el tejido social. La actividad contó también con el respaldo del intendente Rubén Calpanchay y la secretaria general de la Gobernación, Macarena Acuipil, quienes destacaron el trabajo conjunto para descentralizar los servicios y ofrecer espacios de calidad para el envejecimiento activo en todo el territorio de Chubut.

E.B.W.