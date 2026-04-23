El Handball Municipal de Esquel quedó al borde de la cornisa

Una pena, porque de haber ganado hoy el equipo de la Escuela Municipal de Esquel (que representa a la Federación Chubutense de Balonmano) se hubiese salvado del descenso. Hubiese mantenido la categoría. Pero hay que seguir batallando. Todavía queda margen. Además de divertirse, ahora hay que ganar.

Hoy sufrió la cuarta derrota del certamen, en este caso por un escaso margen de dos puntos.

Es cierto que, a este nivel, todo es aprendizaje. Lástima que vivimos en un lugar tan alejado con una sola cancha en Esquel habilitada para este tipo de competencia.

Hoy por la tarde cayó ante la Universidad de Cuyo por 29 a 27 (parcial de 14 a 13 a favor del ganador).

El goleador del partido fue Santino Ferri (Cuyo) con 13 tantos, en tanto para el elenco de Esquel el máximo anotador fue Nazareno Schulz, con 8 tantos, seguido por Thiago Cayul con 6.

Sin estructuras, con las rutas detonadas y con el litro de nafta que no para de subir, todo lo mucho o poco que se consiga es bueno.

Para estos pibes es una experiencia invalorable. Un recuerdo que quedará para siempre.

Ya estar en un Nacional A, sin importar la categoría, es una victoria en sí misma.

La Escuela Municipal de Esquel jugará mañana su partido más importante. Ya no tiene margen de error, debe ganar este encuentro y después el siguiente, para lograr el puesto 13, que sería el numero salvador, ya que quienes terminen en los puestos 14, 15 y 16 perderán la categoría.

Mañana el rival será el Club Municipal de Laguna Blanca, quien perdiera con Chos Malal por 28 a 20.

El partido se jugará en Polideportivo J.D. Ribosqui a partir de las 16.30hs. Habrá que creer nomás, que se puede.