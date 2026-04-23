Condenan a un penitenciario por abuso sexual

El equipo de género de la Fiscalía de Esquel obtuvo la condena de un agente del Servicio Penitenciario Federal por hechos de abuso sexual ocurridos durante el año 2023. El imputado, quien convivía con la familia de la víctima, fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple, agravado por la minoridad de la damnificada y la convivencia preexistente.

Durante el proceso judicial, el tribunal puso especial énfasis en la solidez del relato de la niña, quien en el momento de los ataques tenía 13 años. Según los fundamentos de la sentencia, el testimonio brindado a través de Cámara Gesell resultó determinante por ser coherente, persistente y sólido desde que la menor pudo romper el silencio con sus padres.

El condenado es primo de la madre de la víctima y aprovechaba los momentos en que otros adultos se ausentaban de la vivienda para cometer los abusos. Al respecto, los magistrados señalaron que existió una clara asimetría y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, dado que la niña se encontraba convaleciente al momento de los hechos.

La sentencia subraya que el agresor, en su calidad de funcionario público y adulto de confianza, ejerció una coacción basada en el secreto para asegurar la impunidad de sus actos. El fallo judicial concluyó que se acreditaron todos los elementos que configuran el abuso sexual en el ámbito intrafamiliar, destacando la relevancia de las pruebas periciales para confirmar lo sucedido en la intimidad del hogar.

E.B.W.