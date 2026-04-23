Una esquelense busca llegar al mundial de CrossFit

La atleta esquelense, Alejandra Klinger, se prepara para competir en Colombia en una instancia importante del CrossFit internacional, con la mira puesta en alcanzar el máximo nivel de la disciplina. “Tenía como objetivo deportivo clasificar a esta competencia en Colombia, era como mi objetivo deportivo de este año”, contó, y explicó que el torneo tomó mayor relevancia al convertirse en semifinal para los CrossFit Games.

Ese cambio elevó las exigencias y también las oportunidades. “Al abrirse esa oportunidad, cambiaron un poco las reglas del juego y obviamente que buscamos también acceder a ese pase que me permitía llegar a lo que sería el mundial de CrossFit”, señaló. Para lograrlo, Klinger debió atravesar distintas etapas clasificatorias y recientemente viajó a Buenos Aires para competir en los cuartos de final, donde obtuvo un resultado destacado: “Tuve la suerte de poder clasificar, quedé 88 del mundo, quinta de Latinoamérica y primera atleta argentina”.

De cara a la competencia en Colombia, la esquelense explicó que no necesariamente debe ganar el torneo, sino superar a rivales directas: “Yo tendría que quedar primera o segunda entre ese grupo de chicas”, detalló. Si lo logra, podría competir el 21 de julio en Estados Unidos en los CrossFit Games, el evento más importante del deporte.

Mientras tanto, transita un exigente proceso de preparación. “Ahora estoy en semana de descarga, que estoy feliz porque la necesitaba”, comentó, y anticipó un esquema de entrenamientos intensivos antes del viaje. Además, planea llegar con anticipación a Medellín para adaptarse a la altura: “La idea es llegar casi una semana antes, como para poder adaptarme a la cantidad de oxígeno que hay en esa altura”.

Para afrontar los costos del viaje, la atleta busca apoyo económico. “Estoy haciendo la venta de una remera, que la he publicado en varios lugares. La idea es con esa venta de remera poder generar ingresos. Y también sponsors privados.”, explicó, y agregó que aún no logró concretar ayuda oficial. “Mi meta es intentar llegar hasta ahí y estoy haciendo todo lo posible para hacerlo”, afirmó.

Con seis años de trayectoria en el deporte y un fuerte compromiso con su preparación integral, Klinger se ilusiona con dar el gran salto internacional en la élite del CrossFit.

R.G.