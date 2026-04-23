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Por Redacción Red43

Reconstrucción activa en Los Alerces

Tras los incendios forestales, la Administración de Parques Nacionales mantiene el despliegue de equipos para recuperar la infraestructura. Los trabajos se centran en senderos y pasarelas. 
Por Redacción Red43

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Las tareas de reconstrucción en el Parque Nacional Los Alerces no se detienen con el objetivo de revertir los daños ocasionados por los últimos incendios forestales. El personal del área protegida se encuentra abocado a la reparación integral de las estructuras de madera y los sistemas de señalización que resultaron afectados por el avance del fuego, buscando restablecer la conectividad en los circuitos turísticos más transitados.

 

Las autoridades del parque explicaron que estas labores son fundamentales para asegurar la conservación del ecosistema mientras se permite el acceso al público. En relación a la continuidad de los trabajos, los responsables del área afirmaron que seguimos adelante con la recuperación de cada rincón afectado porque nuestra prioridad es que el bosque vuelva a ser un lugar seguro y accesible para todos. Este proceso de reconstrucción incluye la remoción de material combustible remanente y la estabilización de suelos en las zonas de mayor pendiente.

 

A medida que avanzan las obras, se ha logrado rehabilitar gran parte de la red de senderos que conecta las principales Seccionales de Guardaparques. Sin embargo, se mantiene el aviso a los visitantes sobre la presencia de cuadrillas trabajando en el terreno, por lo que se solicita respetar las indicaciones de seguridad y no trasponer las vallas en los sectores que aún se encuentran en etapa de restauración técnica.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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