Capacitación en RCP en el CAPS Badén

El equipo sanitario del Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Badén realizó una jornada de capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La actividad se desarrolló como parte de las acciones de prevención y promoción de la salud que el centro lleva adelante en el sector.

La convocatoria completó la capacidad de la sala con la asistencia de vecinos y representantes de diversas instituciones. Participaron docentes y personal auxiliar de los Jardines N° 470 y N° 444, integrantes de la Cooperadora del Hospital, miembros del grupo Boy Scouts y el equipo sanitario del Centro Integral de las Problemáticas del Consumo (CIT).

Durante el encuentro, que incluyó instancias teóricas y prácticas, se abordaron herramientas para actuar ante situaciones de emergencia en el hogar, la escuela o la vía pública. Los contenidos incluyeron la evaluación de la escena, la protección del asistente, la comunicación con los servicios de emergencia y la ejecución de maniobras de RCP en adultos y pacientes pediátricos.

Desde la organización destacaron la participación de la comunidad y la asistencia de las instituciones locales. Remarcaron que estos espacios de formación buscan contribuir al cuidado colectivo y señalaron que el trabajo conjunto entre los distintos sectores es un punto central para las tareas de prevención en la salud comunitaria.

E.B.W.