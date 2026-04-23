"Hacemos feria de ropa usada para juntar un mango"

Los casi 50 trabajadores del Casino, junto con sus familias, continúa visibilizando el reclamo por el resarcimiento tras el cierre de la sucursal en Esquel.



“Son más de 40 días, ya hemos perdido la cuenta”, explica Miriam: “pero sabemos que algún día vamos a sentarnos y vamos a decir que valió la pena cada uno de estos días. Estamos todos unidos”.



Para aportar al acompañamiento económico que brindó el Municipio, las familias van a realizar una feria de ropa usada para seguir sumando ante la falta de respuesta de la empresa: “estamos como el primer día”, explicaron sobre la judicialización de sus salarios.



Mañana viernes habrá Feria en la vereda del Casino: “el día viernes, a partir de las dos de la tarde, vamos a hacer acá en la vereda una feria de ropa usada, como para ir juntando un mango, porque estamos todos en la lona”.



Y el día sábado, habrá una movilización: “Vamos a juntarnos acá el día sábado. A partir de las dos de la tarde, el punto de encuentro va a ser el casino con familiares, amigos, clientes, vecinos. Y vamos a hacer el trayecto hasta el monumento del trabajador”.



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