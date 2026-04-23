Balance de gestión y renovación en el Consejo del Adulto Mayor

A pocos días de renovar a los integrantes del Consejo Municipal del Adulto Mayor de Esquel, el equipo saliente realizó un balance de los dos años de gestión democrática encabezada por su presidente, Carlos De Leonardis. Durante este periodo, el cuerpo trabajó de manera ad honorem y sin manejo de fondos públicos, centrando sus esfuerzos en la representación y gestión de beneficios para la tercera edad ante diversas instituciones locales y provinciales.

El equipo estuvo conformado por Aldo Mendoza como vicepresidente, Amalia Artiles en la secretaría, Alberto Charpentier como tesorero y Graciela Beccaglia en la revisión de cuentas, junto a un cuerpo de vocales integrado por Dila Manquel, César Hernández, Jorge López y Carlos Escobar. Entre las acciones destacadas mencionaron la participación en la comisión de nominaciones del Concejo Deliberante, reuniones con el gobernador Ignacio Torres y el intendente Matías Taccetta, y la integración como vocal en el Consejo Provincial de Personas Mayores.

En cuanto a gestiones concretas, el consejo resaltó la organización del plenario provincial en Esquel, la implementación de sistemas para evitar colas en turnos médicos del Hospital Zonal y Prosate, y la simplificación de trámites para la licencia de conducir. También trabajaron en la extensión del estacionamiento medido gratuito para mayores de 70 años, gestiones para paseos en La Trochita y la participación en la nueva Ley de Personas Mayores.

Sin embargo, el cierre de la etapa deja una sensación ambivalente en los representantes salientes. Al respecto, desde el consejo expresaron que el balance final de estos dos años de gestión deja un sabor agridulce porque, si bien algunas cosas hemos logrado, han sido hechos aislados. Según indicaron los miembros del equipo, la generalidad fue que el consejo no es tenido en cuenta y sus opiniones no importan.

En el cierre del comunicado, los referentes señalaron que rara vez hemos sido atendidos y más raro aún fue la obtención de respuestas a nuestros pedidos. Ante la inminente renovación de autoridades, manifestaron sus buenos deseos para quienes asuman el compromiso, anhelando que tengan éxito y mejor suerte a la hora de obtener resultados concretos que la que hemos tenido nosotros.

E.B.W.