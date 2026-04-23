Torres en Esquel: seguimiento de obras que combinan ambiente y crecimiento urbano

El gobernador Ignacio Torres y el intendente Matías Taccetta realizaron una recorrida por distintos puntos de la ciudad para observar el estado de las obras que se encuentran actualmente en ejecución. La visita inició en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, donde se está construyendo un nuevo módulo de relleno sanitario. El proyecto, financiado junto al Gobierno Provincial, tiene un plazo de ejecución de 270 días y apunta a extender la capacidad operativa de la planta para la gestión de residuos urbanos.

Posteriormente, los mandatarios se dirigieron al Centro de Valorización y Reciclaje, espacio dedicado al procesamiento de materiales inorgánicos como papel, cartón y residuos electrónicos. Allí, la gerente de GIRSU, Mariana López Rey, explicó el proceso de recuperación de estos elementos para su posterior reciclaje. Sobre este punto, Taccetta señaló que estas políticas buscan un crecimiento de la ciudad con eje en el cuidado del ambiente y que "el relleno sanitario y el Centro de Valorización son ejemplos de una gestión de los residuos".

La recorrida finalizó en el barrio Winter, donde se edifican 50 viviendas. Según se informó, el plan de viviendas presenta avances en la etapa de pintura y se encamina hacia la fase final con la instalación de aberturas. El intendente remarcó que se trata de obras necesarias para la comunidad y manifestó su agradecimiento al gobernador por el acompañamiento provincial.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia del trabajo articulado entre ambas administraciones. "Este trabajo conjunto entre la provincia y el municipio nos permite avanzar con soluciones para nuestros vecinos", afirmó Taccetta. Además, el mandatario sostuvo que "seguimos gestionando y trabajando de manera articulada para construir una ciudad con más infraestructura y una mejor calidad de vida para todos los esquelenses".

E.B.W.