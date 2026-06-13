Piden que la Cooperativa envie los informes sobre su parque solar

El concejal Rafael Crea del Blanco explicó en RED43 el pedido de informes realizado a la Cooperativa 16 de Octubre.

Los avances en un parque solar, anunciado por redes sociales, son solicitados en detalle desde el ámbito municipal: "la obra del Parque Solar denominado Arroyo Seco, solicitamos información respecto a los montos de la obra, los plazos, la modalidad de contratación de la empresa que realiza".

Crea explicó que desde su bloque Juntos por el Cambio ven "con buenos ojos" el trabajo propuesto, pero requiere detalles: "se ha contratado una empresa que no es de la zona de Esquel ni Trevelin, somos el poder concedente del servicio público y tenemos la obligación de contar con toda la información pertinente".

El pedido fue emitido el día jueves y desde la Cooperativa 16 de Octubre tienen 10 días hábiles para hacer el envío correspondiente: "no nos han avisado en ningún momento al Concejo Deliberante sobre esta obra, es un informe por escrito con los montos, plazos y antecedentes de esta empresa".

SL