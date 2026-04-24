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24 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Hospital Zonal de Esquel abre la agenda de turnos para especialidades médicas

Desde este miércoles, y debido a la alta demanda, cada usuario/a podrá solicitar un máximo de 3 (tres) turnos, siempre y cuando, estos se correspondan a distintas especialidades médicas. 
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal de Esquel comunica a los vecinos la apertura de turnos para especialidades médicas.

 

Este miércoles se realizará la apertura de agendas para la asignación de turnos de la Especialidades Médicas. 

 


Debido a la alta demanda, cada usuario/a podrá solicitar un máximo de 3 (tres) turnos, siempre y cuando, estos se correspondan a distintas especialidades médicas. De esta forma se busca garantizar una distribución equitativa y eficiente para toda la población.

 


A partir de las 7 de la mañana se entregarán números para la organización de las personas que requieren turnos. Las ventanillas para la asignación de turnos se abrirán a las 8 de la mañana hasta las 11.30 horas.

 


Las personas deben asistir con: DNI, Número de Historia Clínica y orden médica, en caso de ser derivado por un especialista. También es importante que las personas informen su teléfono de contacto.

 


El otorgamiento de turnos es exclusivamente para pacientes que residen en Esquel. Los turnos para usuarios de las localidades cordilleranas deben gestionarse en los Hospitales Rurales.

 

SL

 

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