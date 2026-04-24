"Moisés: la liberación de Israel", la serie bíblica realizada en Esquel estrena su propia película

Bibtoons es un canal de Youtube y productora audiovisual de animación "hecha a mano", con música propia y una gran difusión por sus representaciones de las historias bíblicas cristianas.

Y la serie, es hecha en Esquel.

Jorge Palma nació en Puerto Madryn y vive en nuestra ciudad desde su adolescencia, y entre sus años de estudios y la vuelta a la ciudad conformando su familia, mantuvo tanto su tradición cristiana como su pasión por las series y la animación hecha a mano.

Así nace Bibtoons, un espacio en la virtualidad que en 5 años ha conseguido más de 13 millones de visualizaciones, reflejando historias bíblicas que ahora, llegan a la pantalla grande: “Tengo dos hijos, Alejandro y Lucía, y mi esposa Sol. Soy diseñador gráfico, hice el secundario acá en la escuela 735, me fui a estudiar a Bariloche en la carrera de diseño gráfico, volví y me puse a trabajar en ese ámbito, me puse a aprender lo que es edición de vídeo por mi cuenta y publicidad en general, trabajé en Canal 4, en Red43, detrás de cámaras, que es lo mío”.

El sábado 2 de mayo en el Auditorio Municipal, y el domingo 3 de mayo en el Salón Central de Trevelin, será la proyección y espectáculo musical en vivo de este trabajo local que refleja historias que ya son parte de la humanidad global.

“Es una película que dura más o menos una hora, que en realidad fue planeada como una serie inicialmente, además de eso va a ser un evento con un show musical, con una banda que formamos exclusivamente para este evento, vamos a hacer canciones propias que también están en el canal de YouTube, y algunas conocidas por gente de iglesia, invitamos no solamente a iglesia, sino a gente, a cualquier tipo de familias que quieran acercarse y ver algo distinto, algo de animación local”.

De millones en YouTube a la pantalla grande de Esquel: "Es algo que une mis pasiones, si quieres, porque yo soy cristiano de toda la vida, gracias a mis abuelos, padres, entonces la Biblia ha sido parte de mi vida, y ahora también de mis hijos, tratamos de pasar la semilla con las enseñanzas de la Biblia, y también se une la parte creativa, el dibujo, la animación, desde chico, desde que tengo memoria, siempre he estado con un lápiz en la mano dibujando, haciendo historias, y hoy en día sigo mirando animación, a pesar de que me estoy poniendo viejo. Ahora tengo la excusa de mis hijos también”.



Las historias de la Biblia toman nueva vida: "La Biblia que está llena de historias maravillosas, de héroes, de eventos extraordinarios que muestran el poder de Dios en el mundo y detrás de la historia".

Con la presentación de la película, el director está entusiasmado por compartir también con la comunidad todo su aprendizaje y demostrar que hacer algo con las propias manos y herramientas, es un camino posible: "Fue un proceso largo de aprendizaje de animación manual, cada personaje, cada escenario tiene su modelado, los personajes tienen un esqueleto dentro que se va animando paso a paso, entonces por eso lleva mucho tiempo la animación, no hay nada de inteligencia artificial. El canal fue evolucionando, la parte gráfica, agregando más detalles cada vez, intentando mejorar las animaciones, todavía me falta mucho, pero bueno, estamos en ese proceso de mejorar cada animación, cada historia que vamos contando, de forma amena y divertida, así que los invito a conocer las historias que hay ahí, tenemos canciones también, videoclips, y varias ideas que todavía quedan ahí por hacer, vamos avanzando".

SL