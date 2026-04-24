“Fin de Pavimento”: Franco Furno presenta su nuevo libro inspirado en la Patagonia Andina

El escritor y periodista Franco Furno presentará este sábado 25 de abril su nuevo libro Fin de Pavimento, una obra que reúne relatos de ficción ambientados en la Patagonia Andina. La cita será a partir de las 20 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento, con una propuesta que combinará literatura, música y lecturas en vivo.

Historias que nacen en la Patagonia

A diferencia de su publicación anterior, Nacimiento en el Espejo, donde predominaban cuentos urbanos influenciados por su origen en Rosario, en este nuevo trabajo Furno se sumerge de lleno en escenarios rurales del sur.

“Son todas ficciones que suceden aquí en nuestra Patagonia”, explicó el autor, quien actualmente reside en la zona. Los relatos incluyen también referencias a la estepa y a distintas experiencias vinculadas al territorio.

El título del libro no es casual. Según contó, surgió de una imagen cotidiana: el cartel que marca el final del asfalto en Mallín Ahogado. “Buscaba algo que represente la ruralidad, y ese ‘fin del pavimento’ me pareció que sintetizaba bien esa idea”, señaló.

De la radio a la literatura

Una parte importante de los cuentos que integran el libro tiene su origen en el ciclo radial La Trama Solar, un proyecto cultural que Furno llevó adelante junto a otros comunicadores entre 2022 y 2023.

Cada programa comenzaba con un relato breve, muchos de los cuales fueron retomados, revisados y compilados en esta publicación. “Son cuentos cortos que nacen como aperturas de esos programas”, detalló.

Sin embargo, hay una excepción dentro del libro: el cuento El Tercer Párpado. Este relato surgió luego de un momento personal atravesado por el incendio de Confluencia a comienzos de 2025, que marcó un paréntesis en su actividad creativa. “Después de ese parate apareció ese texto, que es distinto al resto”, explicó.

Proyecto independiente y artesanal

Fin de Pavimento es una producción completamente independiente. El libro fue escrito en Mallín Ahogado y también impreso en la zona, en el taller Causa Impresión, a cargo de Rubén Bacá. “Es un trabajo muy cuidado, donde cada ejemplar es único”, contó Franco.

La edición contó además con ilustraciones de Fabián Soto y la edición literaria de Dominique Zalewski, mientras que la corrección estuvo a cargo de Luciana Silberman.

Actualmente, la obra ya se encuentra en su segunda tirada y se distribuye de manera directa a través de redes sociales y contactos personales.

Presentación con música y lecturas

La propuesta de este sábado incluirá la participación del músico Oscar Benítez, quien aportará su guitarra y canciones inspiradas también en el territorio.

Además, la lectora Cora Gabrás participará con la lectura de uno de los cuentos del libro. La idea, según adelantó Furno, es generar un cruce entre palabra y música, en sintonía con el espíritu del proyecto.

O.P.