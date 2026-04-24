Chubut emitió USD 650 millones con ofertas que triplicaron lo previsto

En un contexto global complejo, el Gobierno del Chubut logró concretar una exitosa colocación internacional por USD 650 millones, marcando el regreso de la provincia al crédito externo.

La emisión, con un plazo de 10 años, el más extenso alcanzado por una provincia argentina en este tipo de operaciones recientes, y una tasa del 9,45%, recibió ofertas por más del triple del monto inicialmente previsto, reflejando confianza por parte de los inversores internacionales.

Luego de más de una década sin acceso al financiamiento externo, la provincia recupera credibilidad y logra posicionarse nuevamente en los mercados.

Los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la conectividad y ampliar servicios esenciales.

A diferencia de emisiones de gestiones anteriores, en las que el endeudamiento se destinaba mayormente a cubrir gasto corriente, esta colocación tiene como eje la inversión en infraestructura y el crecimiento a largo plazo, consolidando además el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia.

La operación fue llevada adelante con la participación de entidades financieras de primera línea internacional, lo que también habilita nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.

R.G.