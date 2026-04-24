°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
24 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut emitió USD 650 millones con ofertas que triplicaron lo previsto

Con un plazo de 10 años, tres de gracia y una tasa del 9,45%, la Provincia volvió a los mercados internacionales luego de más de una década, con una colocación que superó la expectativas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto global complejo, el Gobierno del Chubut logró concretar una exitosa colocación internacional por USD 650 millones, marcando el regreso de la provincia al crédito externo.

 

La emisión, con un plazo de 10 años, el más extenso alcanzado por una provincia argentina en este tipo de operaciones recientes, y una tasa del 9,45%, recibió ofertas por más del triple del monto inicialmente previsto, reflejando confianza por parte de los inversores internacionales.

 

Luego de más de una década sin acceso al financiamiento externo, la provincia recupera credibilidad y logra posicionarse nuevamente en los mercados.

 

Los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la conectividad y ampliar servicios esenciales.

 

A diferencia de emisiones de gestiones anteriores, en las que el endeudamiento se destinaba mayormente a cubrir gasto corriente, esta colocación tiene como eje la inversión en infraestructura y el crecimiento a largo plazo, consolidando además el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia.

 

La operación fue llevada adelante con la participación de entidades financieras de primera línea internacional, lo que también habilita nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un queso de la Comarca Andina fue premiado entre los mejores del mundo
2
 Condenan a un penitenciario por abuso sexual
3
 Recuperan animales robados en operativos rurales
4
 Hackeo y estafa: alertan por el uso de la cuenta de WhatsApp de una escribana en Esquel
5
 Confirmaron la perpetua para Vargas Nehuén
1
 Anunciaron retención de servicios por tres días en el Hospital de Lago Puelo
2
 Invitan a visita guiada gratuita en el Museo Memoria del Bosque: Cuándo es y cómo participar
3
 Centros de Jubilados de Chubut impulsan reclamo ante PAMI por cortes en las prestaciones
4
 Teatro musical, exposiciones de pueblos originarios y visitas artísticas: la agenda de eventos en Esquel
5
 Esquel se movilizó por el reclamo salarial docente
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -