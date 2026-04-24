Trabajadores de Pesca Continental reclaman paritarias, aumentos y pago de adicionales

Trabajadores de la Secretaría de Pesca de Chubut mantienen medidas de retención de servicios y reclaman una recomposición salarial, el pago de adicionales adeudados y mejoras en las condiciones laborales. Además, señalaron dificultades en el funcionamiento del organismo vinculadas a la falta de recursos operativos.

Jorge Tascón explicó que la semana pasada mantuvieron una reunión con autoridades, pero no hubo avances en materia salarial. “Nos habían dicho que íbamos a tener una reunión, que fue ayer, y bueno, lamentablemente en esa reunión nos dijeron que no íbamos a tener ningún tipo de aumento y que tampoco teníamos fecha para otra paritaria”, indicó.

Según expresó, uno de los principales pedidos es el pago del 9% de aumento que, según afirmó, fue otorgado al resto de los trabajadores estatales durante el año pasado. “El aumento del 9% que le dieron al resto de los trabajadores de la provincia, a nosotros no nos dieron”, señaló.

Los trabajadores manifestaron además que la situación salarial impacta en la economía cotidiana y en el desarrollo de sus tareas. “Necesitamos que nos den indumentaria, necesitamos tener combustible para poder salir a trabajar, está todo parado”, sostuvo Tascón.

Desde el sector indicaron que en toda la provincia hay alrededor de 300 empleados en la Secretaría de Pesca, de los cuales cerca de 90 se desempeñan en la cordillera.

Ricardo Malerba señaló que también existe una preocupación por el funcionamiento general de la Dirección de Pesca y su vínculo con la actividad regional. “Es tremendamente importante la degradación que está teniendo la Dirección de Pesca desde hace muchos años, esto viene hace muchos años”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la pesca deportiva para distintas localidades cordilleranas y su relación con el turismo. “La pesca deportiva es una apuesta en valor muy importante para estas zonas”, expresó.

Por su parte, Fernando Vargas explicó que actualmente los trabajadores continúan en asamblea y retención de servicios. “El lunes vamos a volver a hacer asamblea y si no hay solución, seguirlo hasta tiempo indeterminado”, adelantó.

Además, reclamó por el retraso en el pago de un adicional trimestral proveniente de la recaudación del área. “Es una plata que pone el privado, no lo pone el gobierno y desde ahí se reparte entre los 300 empleados”, indicó.

Según señaló, ese monto debía abonarse entre el 4 y el 7 de abril, pero les informaron que recién se pagaría durante los primeros días de mayo.

R.G.