Desbaratan un esquema de estafas con vehículos: los imputados deberán devolver millones y camionetas

Mediante una salida que priorizó la reparación inmediata del daño económico a los damnificados, el procurador de fiscalía Ismael Cerda alcanzó un acuerdo con la defensa de una pareja imputada por múltiples estafas en la compra-venta de automotores. La resolución que contó con el aval de las víctimas, establece la devolución de vehículos, documentación y el pago de millonarias indemnizaciones.

La investigación fiscal determinó que, entre febrero y marzo de 2026, la pareja ejecutó un plan sistemático para ganarse la confianza de sus clientes y apoderarse de bienes sin pagar por ellos.

El "modus operandi" incluía:

Falsas señas en concesionarias: Realizaban pagos mínimos por fletes en agencias oficiales de Buenos Aires. Cuando las víctimas llamaban para verificar, la agencia confirmaba un trámite a nombre de los imputados, lo que servía de "anzuelo" para que entregaran sus ahorros.

"Vehículos mula": Para evitar sospechas, entregaban a las víctimas autos de menor valor (como modelos VW Suran) obtenidos en estafas previas, para que no se quedaran "a pie" mientras esperaban los vehículos de mayor gama prometidos.

Fachada legal: Utilizaban pagarés que jamás cancelaban y formularios 08 firmados para simular una operación lícita.

Ocultamiento veloz: Una vez obtenidos los vehículos de las víctimas, los transferían rápidamente a allegados o los escondían para evitar que la Justicia los encontrara.

Las condiciones del acuerdo

A través del instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, la pareja evitará avanzar a un juicio siempre que cumpla estrictamente con las siguientes reglas durante un plazo de tres años:

Restitución de bienes y documentos

Los imputados deben devolver de inmediato un vehículo Volkswagen Amarok y entregar los formularios 08 firmados correspondientes a dos VW Suran y un VW Vento.

Compensaciones económicas millonarias

El acuerdo contempla el pago de importantes sumas de dinero a los damnificados para cubrir el perjuicio causado:

$60.000.000 (sesenta millones de pesos): A favor de una víctima por una camioneta Toyota 2023, pagaderos en cinco cuotas mensuales.

USD 22.000 (veintidós mil dólares): Destinados a otro de los afectados, a cancelar en tres cuotas.

$6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos): Para un tercer damnificado, dividido en dos pagos.

Control judicial

Además de los pagos, los imputados tienen la obligación de presentarse dos veces por semana ante las autoridades para constatar su domicilio y demostrar su sujeción al proceso.

Si la pareja incumple cualquiera de los pagos o las reglas de conducta, el beneficio de la suspensión de juicio será revocado y la causa avanzará hacia un juicio oral y público.