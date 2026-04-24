Invitan a una charla abierta de “micología para curiosos”

El próximo domingo 3 de mayo se realizará en Parque Nacional Lago Puelo una actividad abierta al público bajo el título “micología para curiosos”, una propuesta que busca acercar a vecinos y visitantes al conocimiento de los hongos y su rol en el ambiente. La jornada comenzará a las 11 horas en el Centro de Visitantes y no requiere inscripción previa.

Organizada por la Asociación Civil Guías de Turismo de la Comarca Andina paralelo 42 junto al Parque Nacional, la iniciativa incluye una charla introductoria y una salida de reconocimiento en el entorno natural, guiada por la especialista Laura Lorenzo.

Acercamiento al mundo de los hongos

La actividad de micología para curiosos propone abordar de manera accesible distintos aspectos vinculados a los hongos. Durante la charla se explicarán nociones generales sobre su biología, su función en los ecosistemas y la diversidad que se puede encontrar tanto en los bosques de la zona como en ámbitos domésticos.

Otro de los ejes de la jornada será el intercambio sobre creencias populares en torno a los hongos, tanto en lo referido a su consumo como a sus posibles usos. La idea es abrir un espacio de diálogo que permita distinguir entre información validada y mitos que circulan en la comunidad.

Además, se plantearán estrategias de cuidado y conservación, teniendo en cuenta la importancia de preservar los ambientes donde crecen.

Salida de reconocimiento en el bosque

Luego de la charla, la actividad continuará con una salida guiada en los alrededores del Centro de Visitantes. Allí, se podrán observar distintas especies en su entorno natural y aplicar los conceptos compartidos previamente.

Recomiendan asistir con ropa cómoda y abrigada, adecuada para caminar, y llevar equipo de mate para compartir la jornada.

Actividad abierta y gratuita

La propuesta de micología para curiosos está pensada para todo público y no requiere conocimientos previos. Tampoco es necesario inscribirse con anticipación, por lo que quienes estén interesados pueden acercarse directamente el día y horario indicados.

O.P.