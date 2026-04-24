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Por Redacción Red43

Iván Nahuelquir: "Si no le encontras la diversión, fuiste"

La Asociación Handball de Esquel compite en Mendoza y uno de sus jugadores sobresale por su talento, su actitud y su manera de levantar al equipo.
Por Redacción Red43

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La Asociación Handball de Esquel se encuentra disputando el Nacional de Menores en Mendoza, donde representantes locales buscan dejar su marca frente a equipos de todo el país.

 

En ese marco, uno de los jugadores que más se destacó fue Iván Nahuelquir, no solo por su destreza dentro de la cancha, sino también por su actitud positiva durante los partidos y la forma en la que impulsa a sus compañeros desde cada festejo.

 

Su entusiasmo quedó reflejado en cada encuentro, donde sus celebraciones se transformaron en una forma de contagiar confianza al resto del plantel.

 

“Vos cuando festejas animás al equipo y si animás al equipo, el equipo se sube, se la cree, se cree lo imposible. Lo imposible no es imposible si lo empezas a hablar. Se puede”, expresó Iván, al explicar la importancia de mantener la motivación alta durante la competencia.

 

Además, remarcó que el disfrute también cumple un rol fundamental dentro del juego. “Lo que se tiene que hacer en los partidos no es ponerse serio, sino divertirse. Si no le encontrás la diversión, fuiste”, afirmó.

 

Con esa filosofía, Handball Esquel continúa su participación en el certamen nacional, representando a la ciudad y apostando al crecimiento deportivo de sus jóvenes jugadores.

 

 

 

R.G.

 

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